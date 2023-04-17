В ближайшее время этическая комиссия ФИДЕ вынесет вердикт по конфликту Карлсена и Ниманна

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский отметил, что на днях организация вынесет вердикт относительно спора Магнуса Карлсена и Ханса Ниманна.

Конфликт между гроссмейстерами стал горячей темой для обсуждения в шахматном мире осенью прошлого года. В сентябре Карлсен снялся с заключительного этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в 3-м туре. 32-летний норвежец вновь встретился с американским шахматистом 19 сентября в онлайн-турнире Champions Chess Tour и принял решение сдаться после двух ходов партии.

Позже Магнус обвинил Ханса в читерстве, а американский шахматист подал иск против норвежца, а также поддержавшего его Хикару Накамуры и сайта chess.com.

«Мы разбираем эпизод их конфликта, — рассказал «СЭ» Сутовский. — В ближайшее время этическая комиссия вынесет какой-то вердикт. При этом мы не погружены именно в судебный процесс, который проходит в США».

— Согласны, что избавиться от темы читерства не получится никогда? Параллельно будет расти умение читеров и защита от них?

— Единственное, как можно полностью исключить тему читерства, — это отказаться от бродкаста — расставить везде глушилки и проводить шахматные поединки как в старые времена. Может быть, в какой-то момент до этого дойдет, выбора просто не останется. Хотя к этому моменту, возможно, уже придется бороться с вживленными чипами. Будем находить решения.

За «разрушительный ущерб репутации, карьере и жизни» 19-летний Ниманн требует 100 миллионов долларов.