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Сегодня, 08:45

Гендиректор ФИДЕ объяснил, почему Карлсен может сыграть в турнире претендентов-2024

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский считает, что Магнус Карлсен может вернуться в чемпионский цикл уже в следующем году. В турнир претендентов-2024, который пройдет в Торонто, норвежец попадет по рейтингу.

«Начну с того, что мы планируем сделать его с огромным размахом, — отметил «СЭ» Эмиль Сутовский. — Это первый турнир претендентов в Северной Америке. Мы ожидаем много зрителей, в том числе из США. Что касается Магнуса, то я не исключаю, что он сыграет. Объясню почему. Во-первых, ему не надо отбираться, он попадет туда по рейтингу. Во-вторых, в нем наверняка сыграют звезды нового поколения. Два-три человека, с которыми Карлсену будет интересно посоперничать. В-третьих, не стоит забывать, что Магнусу в этом году исполняется 33 года. Он далеко не мальчик. Если он пропустит 2024 год, то следующий турнир претендентов состоится только в 2026. Ему будет 36 лет. Будет ли он по-прежнему на пике?
Кого бы я выделил из молодых звезд? Мне импонирует Нодирбек Абдусатторов. Кажется, он лучший боец из всех молодых шахматистов. Умеет дожимать, готовит интересные новинки. В целом у него достаточно правильный подход к шахматам, хотя универсальности пока не хватает. Очень интересно играет Арджун Эригаиси, но мне он не кажется таким сильным спортсменом. Хорошие перспективы у двух других индийцев: Гукеша и Прагга. Хотя выводы делать еще рановато. Они играют на высоком уровне лишь около года».

Одним из участников турнира станет проигравший в матче на шахматную корону в Астане. Три путевки достанутся трем лучшим игрокам Кубка мира 2023 года, две — победителю и занявшему второе место в Гран-туре ФИДЕ 2023 года по швейцарской системе. Еще одно место в турнире получит шахматист с самым высоким рейтингом на 1 января 2024 года из числа тех, кто не отобрался на соревнования ранее.

Магнус Карлсен. «Корона короной, но при живом Карлсене титул в Астане не будет иметь такого же резонанса». Сутовский — о фаворите матча, борьбе с читерами и Карякине
Магнус Карлсен
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