Терюшков назвал политическим шоу ситуацию с отказом Карлсена играть против Непомнящего

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал корреспонденту «СЭ» отказ норвежца Магнуса Карлсена играть матч за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

«Все, что происходит сейчас в наших шахматах, у меня вызывает только недоумение, в том числе и политическая позиция самого Непомнящего. Мне кажется, здесь уже идет такое циркачество, которое не знает границ. Смысла в этой шахматной короне уже абсолютно никакого. Для меня здесь близки действия и позиция Сергея Карякина, который словами и делом поддерживает нашу страну и является ее патриотом. Здесь сложно что-либо комментировать, потому что это уже простое циркачество и политическое шоу. К сожалению, шахматы перестали быть одним из видов спорта. Хотя в России шахматы любят, в эту игру играем с детства, воспитываем любовь к этому видосы спорту. То, что делает Карлсен, Непомнящий, Федерация шахмат, для нормального, здравого человека остается загадкой», — сказал Терюшков «СЭ».

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.

Согласно регламенту, при отказе Карлсен от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.