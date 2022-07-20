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Сегодня, 15:33

Смагин считает, что Карлсен еще может передумать и согласиться на матч с Непомнящим

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Сергей Смагин прокомментировал новость о решении норвежца Магнуса Карлсена об отказе от матча с россиянином Яном Непомнящим за мировую шахматную корону.

Сегодня, 20 июля Карлсен заявил, что не заинтересован в еще одном матче за титул.

«Остается надеяться, что это его предварительная позиция, которую не стоит сейчас переоценивать. Во-первых, пройдут выборы главы ФИДЕ, будет президент, начнутся переговоры. Конечно, есть небольшая аналогия с 1975 годом, когда Бобби Фишер не стал играть. Но, думаю, если призовой фонд по сравнению с предыдущим матчем будет в два или в три раза больше, Магнус поменяет позицию. Тут нужно многого дождаться, и в первую очередь — результатов выборов президента FIDE.
Трудно сказать, что Калрсену может не нравиться. Вроде уже зрелый человек, но такие заявления кажутся мальчишескими — «мне надоело». Это чемпион мира, человек, на которого многие должны равняться. И самое обидное для шахматного сообщества, что в последние годы система отбора на чемпионат мира была с огромным трудом восстановлена, а теперь взять и все поломать... Причем это делает человек, от которого этого меньше всего можно ожидать. Мне кажется, это явно не положительный момент для Карлсена и для всего шахматного сообщества. Моя точка зрения в том, что такая его позиция — временная, и все-таки матч Яна с Карлсеном на каких-то других условиях состоится», — приводит «Газета.ru» слова Смагина.

Согласно регламенту, в случае отказа Карлсена Непомнящему предстоит сыграть за титул чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем, который занял второе место на турнире претендентов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/20/18164966.shtml?updated
Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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