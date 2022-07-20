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Сегодня, 15:18

Тренер Непомнящего сравнил Карлсена и Дин Лижэня

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего сравнил норвежца Магнуса Карлсена и китайца Дин Лижэня.

Сегодня, 20 июля Карлсен объявил об отказе от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим.

«Согласен ли со словами Яна, что Дин Лижэнь не менее тяжелый соперник, чем Карлсен? Магнус все-таки стоит обособленно, на данный момент это лучший шахматист мира, у него свое место в истории шахмат. Но противостояние с Дином очень захватывающее, это колоссальный шахматист, в какой-то момент он не проигрывал на протяжении года. Из-за пандемии, наверное, не мог выезжать на соревнования, возможно, даже потерял чуть-чуть практическую жилку. Но Китай заявлял не раз, что они хотят своего чемпиона мира. Это будет противостояние не только шахматистов, но также российской и китайской шахматных школ. Мы проводим друг с другом много товарищеских матчей, теперь будет такое большое противостояние. Мы будем готовиться.
Думаю, в турнире претендентов на Дина повлиял поздний приезд. В первой партии он почувствовал, что можно навязать борьбу не только за ничью, но и за что-то большее. Ян тоже начинает чувствовать шахматиста, когда с ним встречается. Дин относился к матчу со всей серьезностью. В Китае сильные шахматные традиции, они готовы бороться», — сказал Поткин.

Согласно регламенту, в связи с отказом Карлсена в матче за титул чемпиона мира против Непомнящего сыграет Дин Лижэнь, который занял второе место на турнире претендентов.

Дин Лижэнь
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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