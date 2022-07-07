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Шипов — о критике со стороны Карякина: «Можно понять его эмоции. Он оказался как громоотвод на международном уровне»

Шипов высказался о критике Карякина в адрес российских шахматистов
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Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал высказывания Сергея Карякина в адрес российских шахматистов.

«Ситуация очень тяжелая, — приводит слова Шипова RT. — Российские шахматисты, хоть и не в такой мере, как другие виды спорта, но все-таки ограничены в правах и возможностях. Им надо продолжать карьеру. И сейчас абсолютно неуместно и несвоевременно устраивать внутренние битвы. Выяснять, кто более прав и свят. Очень не вовремя.

Хотя можно понять эмоции Карякина. Он оказался как громоотвод на международном уровне. Его дисквалифицировали, лишили заслуженного турнира претендентов. Получается, что все блага льются на Яна Непомнящего, а Карякин в полном ауте. И спасти его не смогли. Вроде бы федерация делала все возможное, но ничего ведь не получилось. Поэтому у Сергея возникает вопрос: а что же дальше?»

Ранее Карякин назвал низким уровень игры на шахматном турнире претендентов.

 
Сергей Карякин и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Сергей Карякин: «Гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Но с 24 февраля мы не общаемся»

 

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023470-karyakin-shahmaty-fide
Сергей Карякин (шахматы)
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