Карякин: «Не знаю, как будем дальше коммуницировать с Непомнящим, у нас противоположные мнения»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих взаимоотношениях с соотечественником Яном Непомнящем.

Ранее Карякин рассказал, что больше не общается с Непомнящим.

«Скажем так, мы с ним не ругались. Никто из нас не говорил другому, что, мол, я никогда больше не буду иметь с тобой дел. Но, с другой стороны, наши позиции настолько разные, что я даже не представляю, как в дальнейшем возможно какое-либо сближение. Конечно, время все сглаживает, и я не удивлюсь, если через год мы вновь будем выступать за сборную. Но в данный момент у нас совершенно противоположные мнения, и я не знаю, как мы дальше будем с ним коммуницировать», — цитирует Карякина «Газета.ru».

Непомнящий досрочно обеспечил себе победу в турнире и второй раз подряд сыграет за титул чемпиона мира с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча запланирована на 2023 год.

В 2021 году Непомнящий также выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.