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Карякин: «Не знаю, как будем дальше коммуницировать с Непомнящим, у нас противоположные мнения»

Карякин рассказал о взаимоотношениях с Непомнящим
Руслан Минаев
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих взаимоотношениях с соотечественником Яном Непомнящем.

Ранее Карякин рассказал, что больше не общается с Непомнящим.

«Скажем так, мы с ним не ругались. Никто из нас не говорил другому, что, мол, я никогда больше не буду иметь с тобой дел. Но, с другой стороны, наши позиции настолько разные, что я даже не представляю, как в дальнейшем возможно какое-либо сближение. Конечно, время все сглаживает, и я не удивлюсь, если через год мы вновь будем выступать за сборную. Но в данный момент у нас совершенно противоположные мнения, и я не знаю, как мы дальше будем с ним коммуницировать», — цитирует Карякина «Газета.ru».

Непомнящий досрочно обеспечил себе победу в турнире и второй раз подряд сыграет за титул чемпиона мира с обладателем мировой шахматной короны норвежцем Магнусом Карлсеном. Встреча запланирована на 2023 год.

В 2021 году Непомнящий также выиграл турнир претендентов, в декабре в матче за мировую шахматную корону уступил Карлсену.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/07/10/18098708.shtml
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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