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Шипов поделился мнением об отношениях между Непомнящим и Карякиным

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Российский гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением об отношениях между Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным.

«Что касается Яна Непомнящего, все за него рады. Сергей, кстати, его тоже поздравил. Благодаря победе у нас появился какой-то свет в оконце. Пусть под непонятным, чужим флагом, но все знают, что он представляет Россию. Поэтому и сплотились вокруг него. У Карякина просто еще плохие отношения с Яном. Они когда-то общались, даже помогали друг другу. Но у больших личностей порой бывают конфликты. Сейчас просто такой период», — приводит слова Шипова RT.

Ранее Сергей Карякин рассказал, что больше не общается с Яном Непомнящим.

Сергей Карякин и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Сергей Карякин: «Гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Но с 24 февраля мы не общаемся»

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023474-karyakin-shahmaty-fide
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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