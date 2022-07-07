Шипов поделился мнением об отношениях между Непомнящим и Карякиным

Российский гроссмейстер Сергей Шипов поделился мнением об отношениях между Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным.

«Что касается Яна Непомнящего, все за него рады. Сергей, кстати, его тоже поздравил. Благодаря победе у нас появился какой-то свет в оконце. Пусть под непонятным, чужим флагом, но все знают, что он представляет Россию. Поэтому и сплотились вокруг него. У Карякина просто еще плохие отношения с Яном. Они когда-то общались, даже помогали друг другу. Но у больших личностей порой бывают конфликты. Сейчас просто такой период», — приводит слова Шипова RT.

Ранее Сергей Карякин рассказал, что больше не общается с Яном Непомнящим.