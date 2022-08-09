Сталин наградил сборную Украины за победу на шахматной Олимпиаде в Индии

Главный министр штата Тамил Наду Мутхувел Карунанидхи Сталин наградил женскую сборную Украины золотыми медалями за победу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия), сообщают РИА «Новости Спорт».

На церемонии также присутствовал президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович, который наградил команду Грузии серебряными медалями. Третье место на турнире заняла Индия.

Мутхувел Карунанидхи Сталин был назван в честь Иосифа Сталина. Он родился за четыре дня до смерти советского лидера.

7 августа женская сборная Украины, в составе которой были Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Наталья Букса и Юлия Осьмака, стала победителем Всемирной шахматной олимпиады.