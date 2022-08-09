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Сегодня, 20:04

Сталин наградил сборную Украины за победу на шахматной Олимпиаде в Индии

Анна Горшкова
Корреспондент
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Мутхувел Карунанидхи Сталин и женская сборная Украины по шахматам.
Фото РИА Новости Спорт

Главный министр штата Тамил Наду Мутхувел Карунанидхи Сталин наградил женскую сборную Украины золотыми медалями за победу на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнаи (Индия), сообщают РИА «Новости Спорт».

На церемонии также присутствовал президент ФИДЕ россиянин Аркадий Дворкович, который наградил команду Грузии серебряными медалями. Третье место на турнире заняла Индия.

Мутхувел Карунанидхи Сталин был назван в честь Иосифа Сталина. Он родился за четыре дня до смерти советского лидера.

7 августа женская сборная Украины, в составе которой были Мария и Анна Музычук, Анна Ушенина, Наталья Букса и Юлия Осьмака, стала победителем Всемирной шахматной олимпиады.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220809/shakhmaty-1808425953.html
Аркадий Дворкович
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