Филатов считает, что «Аэрофлот опен» показал, что в России нет изоляции международных турниров

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поделился мнением о турнире «Аэрофлот опен».

«Очень важно, что приехали гости из разных стран, потому что сейчас всякие байки рассказывают, что в России нет масштабных международных спортивных событий, и наш турнир показал, что никакой изоляции России не существует. Более того, у нас впереди турнир азиатских городов в Ханты-Мансийске, Игры БРИКС и Игры дружбы, будет много сборных, у нас очень плотный и насыщенный календарь», — цитирует Филатова ТАСС.

Международный шахматный турнир «Аэрофлот опен» проходил в Москве и завершился 7 марта. Победителем стал иранец Мохаммад Амин Табатабаи, который в девятом туре белыми фигурами обыграл россиянина Андрея Есипенко.