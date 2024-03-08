Песков назвал решаемыми проблемы с получением виз на турнир претендентов по шахматам

Председатель попечительского совета Федерации шахмат России и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о сложностях с получением виз для российских шахматистов.

«На фоне того безумия, которое происходит в том числе в странах Северной Америки, Канаде, проблем исключать нельзя. Они неизбежны, но их можно решить», — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачев в интервью «СЭ» заявил, что турнир претендентов-2024 пройдет в Канаде и все российские участники получат визы.

От России в турнире сыграют Ян Непомнящий, Горячкина и Лагно.