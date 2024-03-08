Филатов считает, что турнир претендентов вряд ли перенесут из Канады

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что турнир претендентов вряд ли перенесут из Торонто.

«Судя по недавним новостям, турнир уже вряд ли перенесут. Я рад, что Канада сумела преодолеть свои комплексы и сумела оформить визы такому небольшому количеству людей. Так что есть надежда, что они как-то его проведут», — цитирует Филатова ТАСС.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о том, что Канада одобрила получение виз всем участникам турниров претендентов на шахматную корону. От России в турнире сыграют Ян Непомнящий, Александра Горячкинаа и Екатерина Лагно.