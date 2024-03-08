Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

8 марта, 11:56

Филатов считает, что турнир претендентов вряд ли перенесут из Канады

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов считает, что турнир претендентов вряд ли перенесут из Торонто.

«Судя по недавним новостям, турнир уже вряд ли перенесут. Я рад, что Канада сумела преодолеть свои комплексы и сумела оформить визы такому небольшому количеству людей. Так что есть надежда, что они как-то его проведут», — цитирует Филатова ТАСС.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) сообщила о том, что Канада одобрила получение виз всем участникам турниров претендентов на шахматную корону. От России в турнире сыграют Ян Непомнящий, Александра Горячкинаа и Екатерина Лагно.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
0
Читайте также
42-летняя американка пробежала 900 километров за шесть дней
Александр Ширвиндт умер на 90-м году жизни
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песков назвал иранскую шахматную школу очень сильной

Филатов считает, что «Аэрофлот опен» показал, что в России нет изоляции международных турниров
Новости
RSS RSS
Все новости