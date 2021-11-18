Президент ФИДЕ рассказал о большом интересе со стороны СМИ к матчу за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о большом интересе со стороны СМИ к матчу за первенство мира между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на титул россиянином Яном Непомнящим.

«Благодаря тому что матч проводится на такой публичной площадке, как всемирная выставка «Экспо», а также благодаря волне интереса к шахматам за счет раскрытия потенциала интернет-шахмат и популярности сериала «Гамбит королевы» мы смогли привлечь интерес телевидения, в том числе американского, — приводит слова Дворковича «Газета.Ru». — Мы заключили контракт с NBC, и каждый день на этом канале будет часовое шоу. Будут репортажи, естественно, и на российском телевидении. С норвежским телевидением продолжает действовать многолетний контракт на показ встреч на первенство мира. В интернете будут трансляции с комментариями и на русском, и на английском языках».

Также президент ФИДЕ рассказал о трансляции предстоящей встречи на российском телевидении.

«Что касается российского ТВ, то помимо трансляции на канале «Матч ТВ» мы устраиваем специальную студию в ГУМе на третьем этаже с помощью наших партнеров, которые им управляют. Там ход матча будет комментировать гроссмейстер Сергей Шипов, а зрители смогут пообщаться между собой, принять участие в сеансах одновременной игры с ведущими шахматистами. Будет возможность сфотографироваться с известными людьми и получить их автографы. Эта трансляция будет перекликаться с трансляциями на других каналах», — рассказал он.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Изначально встреча должна была состояться в 2020-м, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.