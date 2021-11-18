Президент ФИДЕ рассказал, сколько получит победитель матча за шахматную корону

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о финансовых условиях матча за первенство мира между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на титул россиянином Яном Непомнящим.

«Призовой фонд турнира составит два миллиона евро, – приводит слова Дворковича «Газета.Ru». – Насколько мне известно, это больше, чем во всех чемпионских игра 21 века. Победитель получит 60%, проигравший – 40. Если дело дойдет до тай-брейка, то призовой фонд делится 55 на 45. По уровню призового фонда и по финансовому обеспечению это один из самых серьезных встреч за все последние годы. После матчей с участием Гарри Каспарова таких финансовых условий, пожалуй, не было. Подавляющую часть бюджета обеспечили наши партнеры».

Матч за звание чемпиона мира по шахматам пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Изначально встреча должна была состояться в 2020-м, но была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.