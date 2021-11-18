Яну Непомнящему шлют слова поддержки

Чем ближе матч за звание чемпиона мира Карлсен — Непомнящий, тем активнее разворачиваются события в информационном поле. В России и за рубежом выходят статьи и аналитика о чемпионе и претенденте, публикуются интервью с участниками и их тренерами, готовятся и выпускаются различные видеосюжеты.

На ресурсах федерации шахмат России регулярно публикуются видео-

обращения известных людей из мира спорта (и не только) со словами поддержки в адрес Яна Непомнящего. Претенденту желают удачи и победы министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, прославленный хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, футболисты «Спартака», президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, известные теннисистки Елена Дементьева и Анастасия Мыскина, телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев. Напутствие российскому гроссмейстеру направили также актеры Константин Хабенский и Иван Янковский, сыгравшие Виктора Корчного и Анатолия Карпова соответственно в фильме «Чемпион мира», который выйдет на экраны 30 декабря.

Во время матча в ГУМе будет открыта фан-зона, где любители шахмат смогут поболеть за Яна и послушать комментарии гроссмейстера Сергея Шипова. Вход свободный, но по тем же правилам, которые будут установлены в этот момент для посещения ГУМа. Единовременно в одном зале с комментатором может находиться не более 50 зрителей.

Этери Кублашвили