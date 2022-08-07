Филатов считает, что политика ФИДЕ по отношению к России будет меняться

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов рассказал о том, как переизбрание Аркадия Дворковича на пост главы ФИДЕ скажется на перспективе национальной сборной возвращения на крупные международные турниры.

«Переизбирается не только президент, но и все вице-президенты, поэтому идет полная перезагрузка управленческих кадров ФИДЕ, — сказал «СЭ» Андрей Филатов. — Конечно, будет меняться и политика организаций в связи с тем, что там приходят новые личности. Своей уже проведенной работой Аркадий Владимирович завоевал доверие большинства делегатов».

Мужская и женская сборные России пропускают Всемирную шахматную Олимпиаду-2022 в Ченнаи.