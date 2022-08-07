Глава Федерации шахмат России: «Своей уже проведенной работой Дворкович завоевал доверие большинства делегатов»

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

— Чем переизбрание Аркадия Дворковича обернется для нашей Федерации?

— Переизбирается не только президент, но и все вице-президенты, поэтому идет полная перезагрузка управленческих кадров ФИДЕ. Конечно, будет меняться и политика организаций в связи с тем, что там приходят новые личности. Своей уже проведенной работой Аркадий Владимирович завоевал доверие большинства делегатов.

— Могло ли то, что Аркадию Владимировичу не удалось уговорить Магнуса сыграть с Непомнящим за шахматную корону, хоть как-нибудь повлиять на исход выборов? Действительно ли одной из причин того, что не получилось уговорить Карлсена, является то, что не удалось согласовать удовлетворительный для него формат матчей?

— Выборы президента ФИДЕ и матч за шахматную корону никак не связан. Магнус провел уже 6 таких матчей. Возможно, он просто устал. Дело в не в формате матча, есть установленный регламент. Но не отрицаю, что в будущем Карлсен может вернуться.