Филатов считает, что Карлсен в будущем может вновь провести матч за шахматную корону

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал решение Магнуса Карлсен отказаться от матча за мировую шахматную корону.

«Магнус провел уже пять таких матчей. Возможно, он просто устал. Дело в не в формате матча, есть установленный регламент. Но не отрицаю, что в будущем Карлсен может вернуться», — сказал «СЭ» Филатов.

Матч за мировую шахматную корону пройдет между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем весной 2023 года.