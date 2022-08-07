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Филатов считает, что Карлсен в будущем может вновь провести матч за шахматную корону

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов прокомментировал решение Магнуса Карлсен отказаться от матча за мировую шахматную корону.

«Магнус провел уже пять таких матчей. Возможно, он просто устал. Дело в не в формате матча, есть установленный регламент. Но не отрицаю, что в будущем Карлсен может вернуться», — сказал «СЭ» Филатов.

Матч за мировую шахматную корону пройдет между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем весной 2023 года.

Андрей Филатов
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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