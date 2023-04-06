Поткин заявил, что китайская шахматная школа отличается мудростью

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, Владимир Поткин, поделился, есть ли у него информация о подготовке китайца Дина Лижэня к матчу за звание чемпиона мира по шахматам.

«Безусловно, у нас есть идеи, в каком ключе может работать команда Дина, все-таки у нас большой опыт соперничества с китайскими шахматистами, со сборной этой страны. Мы знаем, что местная школа отличается мудростью, не зря Цзюй Вэньцзюнь держит титул чемпионки мира на протяжении долгого времени. Этот опыт они, конечно, используют. Могут ли оппоненты дезинформировать друг друга, выдавая некую информацию о своих наработках? Не думаю, что в этом есть смысл, ведь матчи на первенство мира проходят лишь раз в два года. Кроме того, мне все-таки кажется, что шахматисты — народ достаточно искренний и если уж что-то говорят, то так оно и есть. Поэтому Ян и старается не раскрывать своих карт. Уже в ходе противостояния будет ясно, какую стратегию и какие дебюты выбрали игроки», — приводит слова Поткина RT.

С 7 апреля по 1 мая в Казахстане в матче за звание чемпиона мира встретятся победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. В июле 2022 года норвежец Магнус Карлсен, являющийся действующим чемпионом мира, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.