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Непомнящий и Карлсен начали матч за звание чемпиона мира по шахматам

15:40
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В Дубае стартовала первая из 14 партий матча за звание чемпиона мира по шахматам, который продлится до середины декабря.

Согласно результатам жеребьевки, которая проходила позавчера, норвежец Магнус Карлсен проколол шарик с черными фигурами, поэтому первую партию открыл россиянин Ян Непомнящий, выступающий под флагом ФИДЕ.

Он сделал первый классический ход е2-е4, шахматисты выбрали в дебюте испанскую партию.

У шахматистов будет по 2 часа на первые 40 ходов с возможным продлением времени далее.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: матч за звание чемпиона мира по шахматам, матч за шахматную корону, новости и обзоры