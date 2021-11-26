Непомнящий и Карлсен начали матч за звание чемпиона мира по шахматам

В Дубае стартовала первая из 14 партий матча за звание чемпиона мира по шахматам, который продлится до середины декабря.

Согласно результатам жеребьевки, которая проходила позавчера, норвежец Магнус Карлсен проколол шарик с черными фигурами, поэтому первую партию открыл россиянин Ян Непомнящий, выступающий под флагом ФИДЕ.

Он сделал первый классический ход е2-е4, шахматисты выбрали в дебюте испанскую партию.

У шахматистов будет по 2 часа на первые 40 ходов с возможным продлением времени далее.