Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: смотреть первую партию за звание чемпиона мира онлайн
14:45
Сегодня, 26 ноября, состоится первая партия матча за шахматную корону. В Дубае встретятся действующий чемпион Магнус Карлсен из Норвегии и россиянин Ян Непомнящий.
По итогам жеребьевки Непомнящий сыграет белыми фигурами. Трансляция первой партии начнется в 15.30 по московскому времени.
Следить за ходом матче можно по этой ссылке или на русскоязычном сайте матча.
Здесь можно посмотреть расписание всех партий Карлсена и Непомнящего.
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