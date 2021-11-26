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Магнус Карлсен — Ян Непомнящий: смотреть первую партию за звание чемпиона мира онлайн

14:45
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Фото Instagram
Магнус Карлсен и Ян Непомнящий. Фото Instagram
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Сегодня, 26 ноября, состоится первая партия матча за шахматную корону. В Дубае встретятся действующий чемпион Магнус Карлсен из Норвегии и россиянин Ян Непомнящий.

По итогам жеребьевки Непомнящий сыграет белыми фигурами. Трансляция первой партии начнется в 15.30 по московскому времени.

Следить за ходом матче можно по этой ссылке или на русскоязычном сайте матча.

Здесь можно посмотреть расписание всех партий Карлсена и Непомнящего.

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Сергей Ревенко все материалы автора
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