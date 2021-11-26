Сегодня, 26 ноября, состоится первая партия матча за шахматную корону. В Дубае встретятся действующий чемпион Магнус Карлсен из Норвегии и россиянин Ян Непомнящий.

По итогам жеребьевки Непомнящий сыграет белыми фигурами. Трансляция первой партии начнется в 15.30 по московскому времени.

Следить за ходом матче можно по этой ссылке или на русскоязычном сайте матча.

Здесь можно посмотреть расписание всех партий Карлсена и Непомнящего.