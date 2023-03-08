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Сегодня, 16:45

Карякин считает, что он сможет совмещать карьеру гроссмейстера и президента федерации

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин в интервью «СЭ» рассказал о первых шагах на посту президента Федерации шахмат Московской области.

— В конце февраля вас избрали президентом Федерации шахмат Московской области. Какие первостепенные цели поставили перед собой?

— Проведение большого количества детских соревнований, адресная поддержка молодых талантов, развитие программы «Шахматы в школе», формирование сборной Мособласти среди мужчин и женщин для участия в командных чемпионатах России. А они проводятся по классическим, по быстрым шахматам, по блицу. Так или иначе, работы непочатый край. Я возглавил федерацию в начальном состоянии. Нулевой бюджет и всего один человек в штате. Так что предстоит выстроить новую работающую систему. Мы только в начале большого пути. Конечно, нам важна спонсорская и организаторская поддержка.

— Могли бы назвать ключевых людей в своей команде?

— В президиуме федерации два гроссмейстера: Денис Хисматуллин и Владимир Поткин. Мои близкие друзья, Владимир еще и тренировал меня, в том числе на матч с Карлсеном. Он готов взять на себя часть работы с детьми, молодыми талантами. Повторяю, что команда еще формируется. Нужно набрать много новых людей, шахматных энтузиастов. Вице-президентами стали мои товарищи — Альберт Миннулин и Олег Аниканов. Они не гроссмейстеры, поэтому широкому кругу не известны, но готовы помогать мне в новом большом деле.

— Удастся ли вам совмещать работу в федерации и активное продолжение карьеры?

— Вопрос актуальный. Надеюсь, что да. После матча в Нью-Йорке я много занимаюсь социальной работой. Мастер-классы, лекции, сеансы одновременной игры, Общественная палата... Все это я делал для популяризации шахмат в стране. Теперь моя работа будет более структурированная, с понятными целями. Очень хочу вывести шахматы в Московской области на новый уровень.

Магнус Карлсен и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. «К матчу с Карлсеном Непомнящий был перетренирован». Мнение Карякина

Сергей Карякин (шахматы)
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