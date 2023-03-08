Карякин заявил, что в России нет плеяды молодых талантов, как в Индии

Обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин в интервью «СЭ» рассказал, что в России сейчас недостаточно талантов, способных достигнуть самых высоких результатов в шахматах.

— Как вы думаете, кто-то из нового поколения суперталантов (Эригайси, Абдусатторов, Каймер, Cарин, Прагнананда, Гукеш, Фируджа) сможет отобраться в следующий турнир претендентов?

— Уверен, что кто-то из них точно будет в восьмерке в 2024 году. Все эти ребята представляют серьезную силу. А в перспективе 5-10 лет они, скорее всего, будут доминировать в мужских шахматах. Для российских игроков это проблема. Нам тяжело будет с ними соперничать. Они талантливы, молоды и имеют большую поддержку в своих странах. Я говорил на эту тему с Владимиром Крамником, тренировавшим сборную Индии. Он еще несколько лет назад говорил, что молодые индийцы очень скоро ворвутся в топ.

— Кто из молодых гроссмейстеров вам больше всего импонирует?

— Нодирбек выделяется. У него сбалансированный стиль игры, виден огромный потенциал в классику. Из индийцев нравятся Гукеш, Эригайси и Сарин. В период пандемии они меньше играли, но сейчас появляются практически в каждом крупном турнире. Шаг за шагом они будут идти наверх и вытеснять более возрастных шахматистов.

— В России из молодых талантов на серьезном уровне себя проявляет только Андрей Есипенко. Есть понимание, где остальные?

— Это болезненный вопрос. За Есипенко действительно пропасть. У нас нет плеяды молодых талантов, как в Индии или даже в Узбекистане. Надо больше работать с топовыми юниорами. Примерно год назад я критиковал за это руководство ФШР. Хочется верить, что будут позитивные изменения в этом направлении и поддержка молодых шахматистов выйдет на новый уровень.