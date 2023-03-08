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Сегодня, 17:00

Карякин назвал лучший российский шахматный турнир

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу Сергей Карякин отметил, что в России не хватает топовых шахматных турниров.

«Шахматные звезды» — фантастический турнир, — признался «СЭ» Сергей Карякин. — Не знаю, что нам готовит федерация. Александр Ткачев говорил на пресс-конференции, что у Суперфинала чемпионата России будет новый формат. Другие условия для участников. Посмотрим. Но на данный момент «Шахматные звезды» — сильнейший турнир в России. Он уже проходил два раза с участием почти всех сильнейших россиян и дружественных иностранцев. Очень надеюсь, что будет проведен снова. Лично мне этот турнир позволял держаться на плаву в период санкций и дисквалификации. Говорю даже не про материальную сторону вопроса, а про возможность соперничать с сильнейшими. Хотелось, чтобы турниров такого уровня в России было больше.

В 2022 году «Шахматные звезды» выиграл Владислав Артемьев, в этом — Карякин.

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Сергей Карякин (шахматы)
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