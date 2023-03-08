«К матчу с Карлсеном Непомнящий был перетренирован». Мнение Карякина

Вице-чемпион мира — о предстоящем титульном матче и вступлении в должность президента подмосковной федерации шахмат.

До старта матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем остается ровно месяц. Детали предстоящего сражения в Астане «СЭ» прокомментировал Сергей Карякин — один из самых титулованных гроссмейстеров России и участник матча 2016 года в Нью-Йорке. Разговор состоялся после пресс-конференции в МИЦ «Известия», которая была посвящена переходу Федерации шахмат России из Европы в Азию.

Буду болеть за Яна, шахматная корона должна вернуться в Россию

— Астана — удачный выбор места проведения матча за корону для нашего претендента?

— Это удобный вариант. Гораздо лучше, чем Мексика (президент ФИДЕ Аркадий Дворкович говорил, что именно эта страна — главный претендент на матч. — Прим. «СЭ»). Нет смены часовых поясов, довольно близкий перелет. Плюс в Казахстане в последние годы проводилось много крупных турниров, поэтому уверен, что организация будет на самом высоком уровне. Если бы матч проходил в условном Мехико, то к этому могли бы возникнуть вопросы.

— Владимир Поткин в интервью «СЭ» не исключил, что Магнус Карлсен может войти в команду китайского гроссмейстера. Верите, что такое возможно?

— Здесь не могу ничего сказать. Сложно предугадать, что у Магнуса в голове. Но они много занимались с Дином несколько лет назад. Это общеизвестный факт. Магнус, будучи в самом расцвете сил, пригласил к себе на тренировочный сбор Дина, который на тот момент, по-моему, не был в топ-10. Так что Карлсен оказал большую помощь в становлении Лижэня как шахматиста.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

— Наверняка в этом матче на Дина будет работать весь Китай — лучшие гроссмейстеры, физиотерапевты, доктора, массажисты...

— Честно, не знаю. С одной стороны, мы привыкли, что китайцы дружные, сплоченные, работают ради одной общей цели. С другой стороны, когда был турнир претендентов-2022 в Мадриде, то Дин прилетел на него в день первой партии. У него была сильная акклиматизация, и в первом туре он не был похож сам на себя. Практически без борьбы проиграл Яну белыми. Сложилось такое ощущение, что китайцы, наоборот, мешали своему лучшему гроссмейстеру. Почему они раньше не выпустили его из страны? Возможно, это были какие-то антиковидные меры, не знаю. Но тогда они работали ему в минус. Посмотрим, как будет на этот раз.

— Ян говорил, что к матчу в Дубае так много тренировался, что в партиях с Карлсеном он уже не мог смотреть на шахматы. Вы тогда были в команде Яна. Заметили что-то перед началом?

— Было такое впечатление. Дело в том, что Ян горел этим матчем. Хотел как можно лучше подготовиться. Поэтому он откладывал все дела, а все силы тратил на занятия. Помню, до матча оставалось два дня. Он говорит: давай поиграем еще несколько тренировочных партий. В итоге мы играли очень долго. Тренировочные партии — это, конечно, полезно, но в тот момент было важнее, чтобы у него была свежая голова, чем повторение какого-то дебютного варианта.

— Еще Непомнящий сильно похудел к тому матчу.

— Я бы так не сказал. В любом случае, он ездил с массажистом, тренером по ОФП. В команде были люди, которые следили за здоровьем претендента. Но тот факт, что Ян был перетренирован и утомлен, — это точно. Надеюсь, он не повторит тех ошибок.

— На ваш взгляд, стоит ли ждать яркого матча, с множеством результативных партий?

— Такое всегда сложно предугадать. Бывает, встречаются два ярких суперталанта, но получается очень сухой матч. Сплошные ничьи, и все решает одна победа. Или встречаются два позиционных шахматиста, и от их напряжения в их партиях невозможно оторвать глаз. Важно, кто в какой форме подойдет к этому противостоянию. Они долго готовятся к этому событию. Особенно Ян. Всю вторую половину 2021 года он готовился к матчу с Карлсеном, потому сразу же приступил к подготовке к турниру претендентов-2022, который смог выиграть. И снова к матчу. Так что в этом мини-цикле у Яна гораздо больше побед и опыта, чем у Дина. Яну будет комфортнее. По крайней мере в начале матча. В какой форме Дин приедет в Астану — сложно сказать.

— В январе на супертурнире в Вейк-ан-Зее китайский гроссмейстер провалился...

— Турниры перед матчами на первенство мира играют второстепенную роль. Дело в том, что у каждого претендента есть дебютная подготовка, которую они с командой кропотливо готовят к матчу. Но приезжая на турниры, они не имеют права ее раскрывать. Играют второстепенные варианты. Поэтому зачастую выступают ниже своих возможностей, можно сказать, дают фору оппонентам. Прочувствовал это на себе. Перед победным турниром претендентов-2016 в Москве я достаточно средне сыграл в Вейк-ан-Зее. Перед матчем с Карлсеном у меня не было ни одного выдающегося турнира. Я копил силы, энергию, потенциал к матчу в Нью-Йорке. Так что тот факт, что Ян удачно сыграл в Дюссельдорфе, а Дин плохо в Нидерландах, ни о чем не говорит. Это не должно обманывать.

— Ну и в какой-то момент везение Дина должно закончиться...

— Да, он очень фартовый. Был первым запасным на турнире претендентов-2022, но попал туда вместо меня после странной дисквалификации от ФИДЕ. Был запасным в матче за корону и теперь сыграет в нем из-за отказал Карлсена. Приведет ли это везение к титулу или он проиграет? Буду болеть за Яна, шахматная корона должна вернуться в Россию.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

У нас нет плеяды молодых талантов, как в Индии или даже в Узбекистане

— Как вы думаете, кто-то из нового поколения суперталантов (Эригайси, Абдусатторов, Каймер, Cарин, Прагнананда, Гукеш, Фируджа) сможет отобраться в следующий турнир претендентов?

— Уверен, что кто-то из них точно будет в восьмерке в 2024 году. Все эти ребята представляют серьезную силу. А в перспективе 5-10 лет они, скорее всего, будут доминировать в мужских шахматах. Для российских игроков это проблема. Нам тяжело будет с ними соперничать. Они талантливы, молоды и имеют большую поддержку в своих странах. Я говорил на эту тему с Владимиром Крамником, тренировавшим сборную Индии. Он еще несколько лет назад говорил, что молодые индийцы очень скоро ворвутся в топ.

— Кто из молодых гроссмейстеров вам больше всего импонирует?

— Нодирбек выделяется. У него сбалансированный стиль игры, виден огромный потенциал в классику. Из индийцев нравятся Гукеш, Эригайси и Сарин. В период пандемии они меньше играли, но сейчас появляются практически в каждом крупном турнире. Шаг за шагом они будут идти наверх и вытеснять более возрастных шахматистов.

— В России из молодых талантов на серьезном уровне себя проявляет только Андрей Есипенко. Есть понимание, где остальные?

— Это болезненный вопрос. За Есипенко действительно пропасть. У нас нет плеяды молодых талантов, как в Индии или даже в Узбекистане. Надо больше работать с топовыми юниорами. Примерно год назад я критиковал за это руководство ФШР. Хочется верить, что будут позитивные изменения в этом направлении и поддержка молодых шахматистов выйдет на новый уровень.

«Шахматные звезды» — сильнейший турнир в России

— В конце февраля вас избрали президентом Федерации шахмат Московской области. Какие первостепенные цели поставили перед собой?

— Проведение большого количества детских соревнований, адресная поддержка молодых талантов, развитие программы «Шахматы в школе», формирование сборной Мособласти среди мужчин и женщин для участия в командных чемпионатах России. А они проводятся по классическим, по быстрым шахматам, по блицу. Так или иначе, работы непочатый край. Я возглавил федерацию в начальном состоянии. Нулевой бюджет и всего один человек в штате. Так что предстоит выстроить новую работающую систему. Мы только в начале большого пути. Конечно, нам важна спонсорская и организаторская поддержка.

— Могли бы назвать ключевых людей в своей команде?

— В президиуме федерации два гроссмейстера: Денис Хисматуллин и Владимир Поткин. Мои близкие друзья, Владимир еще и тренировал меня, в том числе на матч с Карлсеном. Он готов взять на себя часть работы с детьми, молодыми талантами. Повторяю, что команда еще формируется. Нужно набрать много новых людей, шахматных энтузиастов. Вице-президентами стали мои товарищи — Альберт Миннулин и Олег Аниканов. Они не гроссмейстеры, поэтому широкому кругу не известны, но готовы помогать мне в новом большом деле.

— Удастся ли вам совмещать работу в федерации и активное продолжение карьеры?

— Вопрос актуальный. Надеюсь, что да. После матча в Нью-Йорке я много занимаюсь социальной работой. Мастер-классы, лекции, сеансы одновременной игры, Общественная палата... Все это я делал для популяризации шахмат в стране. Теперь моя работа будет более структурированная, с понятными целями. Очень хочу вывести шахматы в Московской области на новый уровень.

— Больше года не играли в турнирах ФИДЕ и на днях были исключены из рейтинга. Вернетесь?

— Мне надо сыграть всего одну официальную партию, чтобы вернуть рейтинг. Надеюсь, скоро это случится.

Фото Известия

— Вы стали победителем турнира «Шахматные звезды» — 2023. Что скажете про этот старт?

— Турнир фантастический. Не знаю, что нам готовит федерация. Александр Ткачев говорил на пресс-конференции, что у Суперфинала чемпионата России будет новый формат. Другие условия для участников. Посмотрим. Но на данный момент «Шахматные звезды» — сильнейший турнир в России. Он уже проходил два раза с участием почти всех сильнейших россиян и дружественных иностранцев. Очень надеюсь, что будет проведен снова. Лично мне этот турнир позволял держаться на плаву в период санкций и дисквалификации. Говорю даже не про материальную сторону вопроса, а про возможность соперничать с сильнейшими.

— «Шахматные звезды» могут стать рейтинговым турниром?

— Организаторы поставили цель — никак не зависеть от ФИДЕ. Это четкая позиция. Если они захотят сделать обсчет, то, думаю, никаких проблем с этим не будет.