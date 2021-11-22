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Карякин рассказал, что помогает Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам

Карякин рассказал, что помогает Непомнящему готовиться к ЧМ по шахматам
11:00
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Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о том, как помогал гроссмейстеру Яну Непомнящему в подготовке к матчу за звание чемпиона мира по шахматам с действующим обладателем этого титула норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Я, в принципе, могу вам открыть небольшой секрет, что я вхожу в команду подготовки Яна Непомнящего и я ему помогаю, делюсь своим опытом, даю ему советы, потому что я уже играл матч с Магнусом Карлсеном, практически его выиграл, поэтому со своей стороны пытаюсь ему максимально помочь, но, конечно, все будет решаться непосредственно в самом матче», — цитирует Карякина «Известия».

Турнир начнется 24 ноября в Дубае.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1253331/2021-11-22/kariakin-raskryl-sekrety-podgotovki-k-matchu-za-zvanie-chempiona-mira-po-shakhmatam

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Виктория Кравченко все материалы автора
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