Женская сборная России по шахматам завершила командный чемпионат Европы без поражений
23:07
Женская сборная России по шахматам в заключительном туре командного чемпионата Европы победила команду Польши. Россиянки выиграли со счетом 2,5 — 1,5.
Напомним, что российская сборная досрочно гарантировала себе первое место на турнире.
Второе место заняла сборная Грузии, третье — команда Азербайджана.
Сборную России на турнире представляли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина.
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