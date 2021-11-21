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Женская сборная России по шахматам завершила командный чемпионат Европы без поражений

23:07

Женская сборная России по шахматам в заключительном туре командного чемпионата Европы победила команду Польши. Россиянки выиграли со счетом 2,5 — 1,5.

Напомним, что российская сборная досрочно гарантировала себе первое место на турнире.

Второе место заняла сборная Грузии, третье — команда Азербайджана.

Сборную России на турнире представляли Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская, Полина Шувалова и Валентина Гунина.

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Иван Шитик все материалы автора
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