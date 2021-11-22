В Госдуме надеются, что Непомнящий победит Карлсена в матче за звание чемпиона мира по шахматам

Председатель комитета Государственной Думы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о предстоящем матче за шахматную корону между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном.

«Ян — молодой, еще набирающий форму спортсмен, который является нашей надеждой. Его карьера только начинается, ну а Карлсен уже успел зарекомендовать себя как авторитет в шахматном мире. Он — король, который завоевал практически все в своей карьере. Яну будет непросто, но мы надеемся, что молодость, азарт, вера и мотивация сделают свое дело. Думаю, что в Дубае мы увидим яркую борьбу.

Норвежец — непростой и неудобный соперник, но хочется верить, что итоговый результат будет в пользу Непомнящего. Сколько раз уже в спорте молодые врывались в устаканенное кем-то пространство и переворачивали там все с ног на голову?

Яну нужно сосредоточиться и действовать спокойно, не смотреть на титулы своего соперника. А мы будем верить и надеяться, что у нового чемпиона мира по шахматам будет российская прописка», — приводит слова Свищева «Газета.Ru».

Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).