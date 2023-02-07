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Сегодня, 11:50

Карлсен призвал не допускать россиян до международных соревнований

Виталий Косик
Корреспондент
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Магнус Карлсен.
Фото Global Look Press

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен призвал не допускать российских спортсменов к международным турнирам.

«Я думаю, что с каждым днем боевых действий на Украине играть против россиян становится все страннее. Раньше я был сторонником того, что нужно хорошо подумать, прежде чем отстранять людей от соревнований. Особенно не понимая, какие долгосрочные последствия это будет иметь. Теперь, когда это продолжается все дольше и дольше, я все больше убеждаюсь в том, что россиян не стоит допускать. Но это решать не мне», — приводит слова VG.

Ранее Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира и во второй раз подряд встречаться с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Россиянин в апреле сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230207/karlsen-1850224772.html
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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