Карякин: «К сожалению, даже чемпион мира Карлсен стал подвержен влиянию западной пропаганды»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» отреагировал на призыв чемпиона мира Магнуса Карлсена не допускать россиян к международным соревнованиям.

«К сожалению, даже чемпион мира Магнус Карлсен стал подвержен влиянию западной пропаганды. Спорт должен объединять, чемпион мира должен понимать это лучше всех. Как раз через спорт и можно поддерживать коммуникацию. Очень жаль такое слышать от Магнуса.

Обычно я защищал его, несмотря на его резкие высказывания — я говорил, что он чемпион мира со своими особенностями и странностями. Но тут я с ним никак не могу согласиться. Могут ли повлиять слова Карлсена? Международная шахматная федерация ориентируется на мнение многих шахматистов. Уверен, если бы Карлсен продолжал защищать звание чемпиона мира, на него бы ориентировались. Сейчас — не знаю. Сложно сказать, могут ли его слова вылиться во что-то на практике», — сказал Карякин «СЭ».

Ранее Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира и второй раз подряд встречаться с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим. Россиянин в апреле сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.