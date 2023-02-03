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Сегодня, 16:02

Вице-президент Федерации шахмат Москвы Симагин поддержал переход ФШР в Азию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин отреагировал на возможный переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«В нынешних условиях это решение и правильное, и своевременное. Понятно, что вынужденное. Нужно участвовать в международных соревнованиях, чтобы была перспектива у молодых шахматистов, у сборной. Для нас полностью открываются все перспективы? Тут, конечно, более сложный вопрос. Будет еще много борьбы, в первую очередь политической, но шансы очень хорошие. Очень многое будет зависеть от позиции Азиатской шахматной федерации. ФИДЕ в целом, я думаю, возражать не будет. Если мы будем делегированы на международные соревнования от Азиатской федерации, то препятствий я не вижу никаких», — приводит слова Смагина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен быть утвержден в конце февраля — начале марта на заседании конгресса ACF.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.

Источник: Metaratings
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