Вице-президент Федерации шахмат Москвы Симагин поддержал переход ФШР в Азию

Вице-президент Федерации шахмат Москвы (ФШМ) Сергей Смагин отреагировал на возможный переход Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).

«В нынешних условиях это решение и правильное, и своевременное. Понятно, что вынужденное. Нужно участвовать в международных соревнованиях, чтобы была перспектива у молодых шахматистов, у сборной. Для нас полностью открываются все перспективы? Тут, конечно, более сложный вопрос. Будет еще много борьбы, в первую очередь политической, но шансы очень хорошие. Очень многое будет зависеть от позиции Азиатской шахматной федерации. ФИДЕ в целом, я думаю, возражать не будет. Если мы будем делегированы на международные соревнования от Азиатской федерации, то препятствий я не вижу никаких», — приводит слова Смагина Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что переход ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF) должен быть утвержден в конце февраля — начале марта на заседании конгресса ACF.

Таким образом, ФШР станет первой отечественной спортивной структурой, которая перейдет из европейской федерации в азиатскую.