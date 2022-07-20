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Сегодня, 13:45

Дворкович подтвердил, что информация про Магнуса не фэйк

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Магнус Карлсен.
Фото AFP

Действующий президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович прокомментировал информацию об отказе норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Это так», — подтвердил «СЭ» Дворкович.

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.

Согласно регламенту, при отказе Карлсен от участия Непомнящий сыграет за титул с китайцем Дин Лижэнем, который стал вторым на турнире претендентов.

Аркадий Дворкович
Магнус Карлсен
Ян Непомнящий
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