Дворкович подтвердил, что информация про Магнуса не фэйк

Действующий президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович прокомментировал информацию об отказе норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Это так», — подтвердил «СЭ» Дворкович.

20 июля стало известно, что норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

3 июля Непомнящий выиграл турнир претендентов, набрав 9,5 очка в 14 турах. Россиянин установил абсолютный рекорд соревнований. В 2023 году россиянину предстоит сыграть за мировую шахматную корону. Его соперником должен был быть Карлсен.