Действующий чемпион России по шахматам поделился мнением о матче Карлсена и Непомнящего

Чемпион России-2021 Никита Витюгов, который был секундантом Яна Непомнящего при его подготовке к турниру претендентов-2020/21, в интервью «СЭ» прокомментировал ход чемпионского матча. Первые четыре партии между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим завершились вничью.

«Я не верю, что будет 14 ничьих подряд, — сказал Никита Витюгов. — Возможно, это натянутая аналогия, но она будет понятна. В футболе финалы чемпионата мира очень редко бывают зрелищными. Как правило, это скучные матчи, которые интересны только своим результатом и заканчиваются 1:1, 1:0... Да, в последнем финале Франция выиграла у Хорватии 4:2, но там изначально силы были неравны. То есть когда цель близка и на кону стоит очень многое, финалисты редко допускают ошибки. Плюс в шахматах есть специфика подготовки с компьютером. Поверьте, оба гроссмейстера были бы рады поиграть сложную содержательную позицию, но, к сожалению, это сейчас тяжело сделать технически. Шахматы дошли до такой стадии изученности, что в классику тяжело чем-то удивить оппонента. Но ближе к концу матча, по мере накопления усталости и возрастания напряжения, я ожидаю ошибок и результативных партий».

Пятая партия состоится в среду, белые фигуры будут у Непомнящего.