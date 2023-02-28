Пирог: «Переход в Азию может стать для наших шахматистов дополнительным стимулом и окном новых возможностей»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход Федерации шахмат России (ФШР) в состав Азиатской шахматной федерации.

«Это решение надо рассматривать позитивно. Можно быть уверенным, что российские шахматисты теперь будут участвовать в международных турнирах самого высокого уровня, — сказал Пирог «СЭ». — Переход в Азию — это вынужденная мера. На протяжении всего 2022 года российские шахматисты сталкивались с тем, что их пытались не допускать на европейскую арену. В командных турнирах был вообще тотальный запрет для представителей России».

Также Пирог уверен, что переход в Азию станет дополнительным стимулом для спортсменов.

«Вместе с тем хочу отметить, что вхождение в состав Азиатской шахматной федерации никоим образом не отразится на общем уровне наших соперников. Китай, Индия, а теперь и Россия — это сильнейшие шахматные школы азиатской части мира. Судите сами, в ближайшем матче за титул чемпиона мира сойдутся наш Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Прогрессируют в шахматах и Казахстан, Иран, Узбекистан... Поэтому вполне вероятно, что переход в Азию может стать для наших шахматистов дополнительным стимулом и окном новых возможностей. Совершенно точно, что это решение Федерации шахмат России станет прецедентом для всего российского спорта. Этот опыт еще предстоит проанализировать и сделать выводы», — добавил он.

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 стран. ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.