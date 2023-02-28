Смагин заявил, что сама жизнь подтверждает правильность решения о переходе ФШР в Азию

Российский гроссмейстер, вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал переход ФШР под эгиду Азиатской шахматной федерации.

«Сама жизнь подтверждает правильность такого решения. Главный результат в том, что все категории наших спортсменов — начиная профессионалами и заканчивая любителями — могут совершенно спокойно играть в любых азиатских соревнованиях, официальных или коммерческих. Мы полностью восстанавливаем весь спектр шахматных соревнований для участия наших спортсменов. Да, конечно, первое время будут серьезные проблемы с логистикой, надо будет понимать, сколько куда лететь — раньше этими вопросами мало кто озадачивался. Но, мне кажется, все это преодолимо», — приводит слова Смагина «Газета.Ru».

28 февраля делегаты генассамблеи ACF проголосовали за включение ФШР в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).