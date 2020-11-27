Тайсон назвал худший период в профессиональной карьере

Американский боксер Майк Тайсон считает худшим периодом в профессиональной карьере время после завоевания чемпионского титула по версии WBC против Тревора Бербика в 1986 году.

«Когда у меня было все хорошо? Наверное, до того, как я выиграл первый чемпионский титул. После этого, наоборот, наступило худшее. Все стало очень сложно, я бы сказал, плохо. Рядом начали появляться странные люди, эмоциональные вампиры, из-за которых я и угодил за решетку», — сказал Тайсон в подкасте ВВС.

Бой Майк Тайсон — Рой Джонс пройдет в ночь на 29 ноября (мск) в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Поединок будет носить характер выставочной встречи и пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты.