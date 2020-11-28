Российский боксер, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Руслан Проводников поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего боя Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего.

— Начнем с того, что это бокс — спорт непредсказуемый, все может решить один удар, — сказал «СЭ» Проводников. — В данном случае я отдаю предпочтение Майку Тайсону, так как здесь на первый план выйдет мощь и сила удара. По этому показателю Тайсон больше выигрывает, так как он мощнее, тоннаж удара у него посильней. Роя Джонса могли бы спасти скорость и рефлексы, как в молодости, но у него этого уже нет. Здесь как раз-таки и выйдет на первый план мощь Тайсона. По моему мнению, Джонс не сможет его удержать. По тем тренировкам, которые выкладывал Тайсон, могу сказать, что для его возраста у него очень хорошая скорость и мощь.

Повторюсь, Джонс не сможет удержать Тайсона и противостоять этой мощи. И удар у Роя, конечно, не такой сильный, чтобы удержать такую скалу, как Майк. Учтем еще тот факт, что Джонс неоднократно был в нокаутах, причем в тяжелых. Мне кажется, он уже все-таки пробит, так что я думаю, вероятность нокаута велика. Но ни в коем случае не умаляю достоинств Джонса, с огромным уважением к нему отношусь и как к спортсмену, и как к человеку. Лично с ним знаком, общаюсь и, конечно, он вызывает огромное уважение. Пусть победит сильнейший. Я уверен, они покажут достойный бой. Конечно, мне бы хотелось увидеть все отведенные раунды и не хотелось бы, чтобы это в этом бою было жалкое подобие молодых боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса. Хочется, чтобы они, несмотря серьезный возраст, показали хороший, яркий бой, показали молодым ребятам, как надо драться. Самое главное, чтобы они остались здоровы. (Екатерина Звенигородская)

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало —05:30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя. (Сергей Федоров)