Дрозд назвал победителя боя Тайсон — Джонс
09:05
Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Выставочный бой ветеранов завершился вничью.
«Это был отличный поединок, — приводит РЕН ТВ слова Дрозда. — Я порадовался тому, что Майк реально хорошо выглядел. Я думал, будет хуже. Рад, что они закончили на ногах. Ну и в-третьих, они с уважением друг к другу боксировали». Победу, по мнению Дрозда, одержал Тайсон.
Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал первым с 2005 года, 51-летний Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/777181-bokser-drozd-o-boe-taisona-i-dzhonsa-borolis-s-uvazhenim-drug-k-drugu
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