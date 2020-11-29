Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал поединок легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Выставочный бой ветеранов завершился вничью.

«Это был отличный поединок, — приводит РЕН ТВ слова Дрозда. — Я порадовался тому, что Майк реально хорошо выглядел. Я думал, будет хуже. Рад, что они закончили на ногах. Ну и в-третьих, они с уважением друг к другу боксировали». Победу, по мнению Дрозда, одержал Тайсон.

Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал первым с 2005 года, 51-летний Джонс в последний раз выходил на ринг в 2018 году.