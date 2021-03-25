Уайт поделился ожиданиями перед боем с Поветкиным

Британский боксер Диллиан Уайт 25 марта во время пресс-конференции перед боем с Александром Поветкиным ответил на вопросы журналистов.

«Мне нужна победа. Я ненавижу проигрывать, и я хочу сравнять счет 1-1. Таков мой план. Я был в разных боях, я подстраивался под соперника и выигрывал разными способами. Я буду делать то, что нужно для победы. Мой тренер подготовил разные планы, мы работали над многими аспектами, так что не важно каким способом, главное победа», — цитирует Уайта портал «Все на бокс».

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск). Первая встреча соперников в августе прошлого года завершилась победой россиянина нокаутом в пятом раунде.