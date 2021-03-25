Поветкин и Уайт провели битву взглядов. Видео

Россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт 25 марта в Гибралтаре провели битву взглядов накануне очного боя.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт пройдет 27 марта в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).