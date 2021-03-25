Бокс/ММА
Поветкин - Уайт
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный   //    Поветкин - Уайт

Поветкин и Уайт провели битву взглядов. Видео

19:50
Александр Поветкин и Диллиан Уайт. Фото Пресс-служба «Мир бокса».
Александр Поветкин и Диллиан Уайт. Фото Пресс-служба «Мир бокса».
Теги:

Россиянин Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт 25 марта в Гибралтаре провели битву взглядов накануне очного боя.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт пройдет 27 марта в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).

Бокс/ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...