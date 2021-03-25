Российский боксер Александр Поветкин 25 марта во время пресс-конференции перед боем с Диллианом Уайтом ответил на вопросы журналистов.

«Победа нокаутом? Я об этом не думаю. Я всегда выхожу на бой выигрывать. Мне нет разницы с кем боксировать и как, я всегда выхожу за победой. И больше я ни о чем не думаю», — заявил Поветкин.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск). Первая встреча соперников в августе прошлого года завершилась победой россиянина нокаутом в пятом раунде.