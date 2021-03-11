Дрозд надеется, что штаб Поветкина разберет все допущенные ошибки перед боем с Уайтом

Чемпион мира и Европы по боксу Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между Александром Поветкиным и Диллана Уайта.

«Саша достаточно умный боксер, он умеет подстраиваться, умеет переламывать. К этому поединку, я уверен, он проведет работу над ошибками. Поменять в корне манеру ведения боя невозможно. К примеру, боксировал человек на ближней дистанции и в один миг стал двигаться, порхать как бабочка и боксировать на дальней дистанции — так не бывает. Но я уверен, что штаб Поветкина разберет все допущенные ошибки, сделает выводы. И мы надеемся, что будут сделаны правильные выводы», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Теперь поединок должен пройти 27 марта в Гибралтаре. Бой в прямом эфире покажет РЕН ТВ.