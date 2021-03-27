Агрба дал прогноз на бой Поветкина: «Думаю, будет только нокаут»

Российский боксер Харитон Агрба поделился ожиданиями от боя 41-летнего россиянина Александра Поветкина, который выйдет на ринг против 32-летнего британца Диллиана Уайта.

«Я вообще не понимаю, почему Поветкин не фаворит, потому что в последнем бою мы видели, что Александр в обойме, Александр — настоящий чемпион, — цитирует РЕН ТВ Агрбу. — Он победил Уайта нокаутом, и этим все сказано. Я верю, что и сейчас Александр подойдет в отличной форме, покажет яркий и зрелищный бой».

Боксер выразил надежду, что «Русский витязь» сможет так же ярко одержать победу и в новом противостоянии.

«Я думаю, что в этом бою, скорее всего, будет только нокаут. Эти два боксера друг друга знают, они уже встречались, мы видели, на что они способны», — пояснил Агрба.

Поветкин в августе 2020 года в Великобритании в пятом раунде нокаутировал Уайта и завоевал временный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.

Реванш должен был пройти в ноябре, но не состоялась из-за того, что Поветкин заразился коронавирусом.

Статистика 41-летнего Поветкина — 39 боев, 36 побед, 2 поражения, 1 ничья.

Статистика 32-летнего Уайта — 29 боев, 27 побед, 2 поражения.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта 2021 в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).