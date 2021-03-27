Беспутин заявил, что Поветкин олицетворяет русский народ

Боксер Александр Беспутин заявил, что россиянин Александр Поветкин будет представлять весь российский народ в поединке с Диллианом Уайтом.

«У меня такие ассоциации — русский богатырь, русский витязь. Недаром его так называют. Он олицетворяет за рубежом весь русский народ, он обязан победить. Зарубежные аналитики и букмекеры могут ставить на кого хотят. Мы, русские, должны поддерживать Александра, обязаны верить в его победу. Думаю, мы будем делать это общими усилиями, общими молитвами. Помолимся за Александра, и победа снова будет на его стороне», — приводит РЕН ТВ слова Беспутина.

По его словам, важно, чтобы Поветкин выполнил тренерскую установку на поединок.

«Думаю, у Александра хорошая, опытная команда. Саша сам олимпийский чемпион, чемпион мира в профессионалах. У него огромный опыт любительской и профессиональной карьеры. Думаю, они правильные выводы сделали после первого боя, а в этом бою не будет недочетов. Я на это надеюсь, хотелось бы видеть поднятую руку Александра снова», — добавил Беспутин.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт 2 (длительность раундов — по 3 минуты) пройдет 27 марта в Гибралтаре. Его в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск). Первая встреча соперников в августе прошлого года завершилась победой россиянина нокаутом в пятом раунде.