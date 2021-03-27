В ночь на 28 марта в Гибралтаре пройдет бой-реванш между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

Бой между 41-летним Поветкиным и 32-летним Уайтом в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ. Поединок начнется после полуночи, 28 марта, примерно с 0.15 до 1.45 — по московскому времени.

22 августа 2020 года Поветкин одержал победу над Уайтом техническим нокаутом в пятом раунде, став обладателем пояса временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

У Поветкина 39 боев, 36 побед (25 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету Уайта — 29 поединков, 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

26 марта прошла процедура взвешивания Поветкина и Уайта. Россиянин оказался легче британца на 8 килограммов. Поветкин — 104 кг, Уайт — 112 кг.

12-раундовый бой Поветкин — Уайт (длительность раундов — по 3 минуты) в прямом эфире покажет РЕН ТВ. Время начала трансляции — 0.15 28 марта (мск).

Александр Поветкин — Диллиан Уайт, что нужно знать о бое-реванше: дата, место, статистика и профили боксеров, прогнозы, где смотреть трансляцию