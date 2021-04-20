«Поединок Джигана и Емельяненко я делать не буду. Мне интересны серьезные бои». Баста рассказал о своем промоушене

В Москве прошла пресс-конференция, посвященная первому турниру Gazfight.

21 мая в подмосковных Химках состоится турнир по боксу новой промоутерской компании рэпера Василия Вакуленко (Басты) — Gazfight. Главное событие вечера — первый в России поединок в бриджвейте (до 101,6 кг) между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым. Победитель станет претендентом на пояс WBC в новой весовой категории. Генеральный спонсор турнира — МКБ.

Во вторник состоялась пресс-конференция Gazfight, посвященная данному событию.

«Он так и остался любителем»

35-летний Кудряшов по прозвищу Кувалда — один из самых ярких нокаутеров первого тяжелого веса. 23 из 24 побед он одержал нокаутом.

«Для меня этот вес более приемлемый, чем сгонять 15 кг до 90, — сказал Кудряшов на пресс-конференции. — В этом весе, до 101 кг, я буду чувствовать себя комфортнее и смогу раскрыться полностью. Соперник — неплохой любитель. Он им и остался. После боя будет говорить, что у него не все получилось».

Дмитрий Кудряшов. Фото Gazfight

«Не люблю говорить об Уайлдере»

Рекорд Романова в профессионалах — 15-0. Свои последние бои он провел на Урале под эгидой RCC BoxingPromotions. Но известен он публике благодаря одному поединку в любителях. В 2008 году россиянину удалось нокаутировать будущую суперзвезду бокса — американца Деонтея Уайлдера.

«Все постоянно говорят про тот поединок [с Уайлдером], — говорит Романов. — Но я об этом давно забыл: у каждого из нас свои пути. Сейчас Уайлдер уже наверху, а я только начинаю, хотя в тот момент все было наоборот. В общем, я не люблю говорить о том бое, это было в прошлом, сейчас другое время».

На слова Кудряшова о том, что он так и остался любителем, победитель Уайлдера отреагировал скромно: «Я думаю, что ринг все покажет, смысла об этом говорить нет».

Евгений Романов. Фото Gazfight

«Время между боями будем заполнять интересно»

Баста начал с того, как возникла идея создания собственной промоутерской компании.

«Мы много разговаривали о том, что можно сделать для бокса, что интересное и удивительное можно придумать для того, чтобы этот замечательный вид спорта стал еще круче, еще популярнее. Вот так родилась такая идея, — сказал он. — Мы на протяжении года шаг за шагом обсуждали, как это сделать, как это сделать интересно, полезно, чтобы это было действительно круто».

«Это возможность совместить интертейнмент со спортом так, как мы это видим, — отметил рэпер. — Мы пришли надолго. Мы хотим интересно заполнять время между боями, будут выступать наши артисты, известные люди, будут разные лазерные шоу и тому подобное, чтобы это был не просто вечер бокса, а настоящее шоу».

Василий «Баста» Вакуленко. Фото Gazfight

«Мне хватило боя Миши Кокляева»

Отвечая на вопрос «СЭ» о том, возможен ли поединок между Джиганом и Александром Емельяненко по правилам бокса в промоушене Gazfight, Вакуленко ответил: «Нет, конечно. Это же очевидно, что я этим не занимаюсь. Мне в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, достойным, а в шоу-бизнесе есть разное. А так многие готовы взяться за организацию такого поединка, но мне лично этим заниматься неинтересно. Есть серьезные спортсмены, которые хотят показать свой уровень».

«Это как называется вообще? Фрик-бои? Это не фрик-бой, я Сашу [Емельяненко] хорошо знаю, — сказал Баста. — Но для меня бокс — это невообразимая высота. Хочется, чтобы дети смотрели бокс и получали удовольствие и хотели заниматься боксом. Мне хватило боя Миши Кокляева [с Емельяненко]. Я тяжело это перенес. Переживал за Мишин бой. За Сашин не переживал. Потому что Миша Кокляев — это авторитетный спортсмен, человек, который представлял Россию на международных соревнованиях. Все это выглядело, к сожалению, комично для Миши».

«Работаем над боем Ковалева»

Спортивный директор боксерского промоушена GazFight Алексей Титов, в свою очередь, допустил возможность организации боя Сергея Ковалева, бывшего чемпиона WBA super, WBO и IBF в первом полутяжелом весе.

«Планируем четыре больших события в году, — сообщил он. — Отборочные бои будут проводиться чаще, планируем заниматься карьерой лучших. Сейчас работаем над идеей боя для Сергея Ковалева. В мае сядем и обсудим [бой Ковалева], почему бы и нет?»