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Рэпер Баста выпустил песню о боксе

13:47
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Рэпер Баста выпустил новую песню в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым на турнире GAZFIGHT, который организует сам Василий Вакуленко. Она посвящена боксу и называется «Knockdown».

«Песню мы написали задолго до турнира. Она посвящена боксу и боксерам, а также просто людям, которые приходят в зал, которым нравится спорт, сколько бы им ни было лет, тем, кто относится к тренировочному процессу, как к чему-то важному в своей жизни», - приводит слова Басты РЕН ТВ.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки турнира GAZFIGHT.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/shou-biznes/835182-reper-basta-vypustil-pesniu-o-bokse

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