Рэпер Баста выпустил песню о боксе

Рэпер Баста выпустил новую песню в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым на турнире GAZFIGHT, который организует сам Василий Вакуленко. Она посвящена боксу и называется «Knockdown».

«Песню мы написали задолго до турнира. Она посвящена боксу и боксерам, а также просто людям, которые приходят в зал, которым нравится спорт, сколько бы им ни было лет, тем, кто относится к тренировочному процессу, как к чему-то важному в своей жизни», - приводит слова Басты РЕН ТВ.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира Gazfight, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки турнира GAZFIGHT.