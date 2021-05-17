Рэпер Баста снял документальный фильм о боксе
Рэпер Баста готовит премьеру фильма, который расскажет о боксе, сообщает РЕН ТВ.
«Музыка и спорт — вещи одного порядка. Музыка вдохновляет, прокачивает, заряжает и спорт делает то же самое», — сказал Баста.
Первый боксерский турнир промоутерской организации рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко) GAZFIGHT состоится 21 мая. В рамках мероприятия на арену в баскетбольном центре «Химки» выйдут боксеры Романов и Кудряшов. Спортсмены будут бороться за титул чемпиона мира нового дивизиона по версии WBC. Они станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight — до 101,6 кг.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки турнира GAZFIGHT.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/835105-reper-basta-snimet-dokumentalnyi-film-o-bokse
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