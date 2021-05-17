Рэпер Баста опубликовал тизер документального фильма о боксе
15:24
Рэпер Баста выложил тизер документального фильма о боксе в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым на турнире GAZFIGHT.
В небольшом ролике Баста, тренер по боксу Андрей «Бупас» Ивичук и боксер Дмитрий Кудряшов ответили на вопрос о том, когда они в последний раз дрались.
Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира GAZFIGHT, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.
Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки турнира GAZFIGHT.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/835219-basta-rasskazal-kogda-dralsia-v-poslednii-raz
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