Рэпер Баста опубликовал тизер документального фильма о боксе

Рэпер Баста выложил тизер документального фильма о боксе в преддверии боя между Дмитрием Кудряшовым и Евгением Романовым на турнире GAZFIGHT.

В небольшом ролике Баста, тренер по боксу Андрей «Бупас» Ивичук и боксер Дмитрий Кудряшов ответили на вопрос о том, когда они в последний раз дрались.

Бой Кудряшов — Романов станет главным событием турнира GAZFIGHT, который состоится 21 мая в Баскетбольном Центре «Химки». Встреча пройдет в новой весовой категории — бриджвейт (до 101,6 кг). Событие будет организовано промоутерской компанией рэпера Басты.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет лучшие поединки турнира GAZFIGHT.