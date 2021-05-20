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Кудряшов - Романов
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Появилось видео подготовки Кудряшова и Романова к бою на турнире GAZFIGHT

11:36

РЕН ТВ опубликовал видео подготовки Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова к боксерскому поединку на турнире GAZFIGHT.

Романов занимается в энергосберегающем режиме перед боем, спортсмен пообещал устроить бойню на ринге. Кудряшов, на счету которого 23 победы нокаутом из 24, заявил, что планирует «бить и побеждать соперника».

Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/836215-energosberegaiushchii-rezhim-kak-kudriashov-i-romanov-gotoviatsia-k-poedinku

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