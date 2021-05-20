Появилось видео подготовки Кудряшова и Романова к бою на турнире GAZFIGHT
11:36
РЕН ТВ опубликовал видео подготовки Дмитрия Кудряшова и Евгения Романова к боксерскому поединку на турнире GAZFIGHT.
Романов занимается в энергосберегающем режиме перед боем, спортсмен пообещал устроить бойню на ринге. Кудряшов, на счету которого 23 победы нокаутом из 24, заявил, что планирует «бить и побеждать соперника».
Дмитрий Кудряшов и Евгений Романов станут первыми боксерами, которые выступят в весовой категории Bridgerweight.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/836215-energosberegaiushchii-rezhim-kak-kudriashov-i-romanov-gotoviatsia-k-poedinku
Читайте также
Овечкин пришел в ярость после поражения. Он наконец-то забил в этом плей-офф, но «Вашингтон» проиграл из-за ошибки вратаря
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю